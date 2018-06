Neem een kijkje op het bouwterrein van de LocHal in Tilburg

TILBURG - Zaterdag was het bouwterrein van de LocHal in Tilburg open: iedereen die dat wilde kon tot vier uur 's middags een kijkje nemen. De oude locomotiefhal van de NS wordt op de Spoorzonde verbouwd tot wat een ‘nieuw iconisch cultuurcluster’ moet worden.

In de LocHal kun je, wanneer het complex af is, bijvoorbeeld plaatsnemen aan treintafels, die ook als podium dienst kunnen doen, of een boekje huren in de bibliotheek.

De LocHal wordt een plek 'waar alles en iedereen samenkomt: leren en studeren, ondernemen en onderzoeken, ontmoeten en vergaderen, creëren en innoveren, exposeren en presenteren', zo luidt het credo van het project.



De deuren van het bouwterrein waren zaterdagmiddag open in het kader van de Dag van de Bouw. Kon je er niet bij zijn? Omroep Brabant was er gelukkig wel.