Motorrijder mishandeld op tankstation na verkeersruzie

UDEN - Een motorrijder is zaterdagmiddag rond kwart over drie mishandeld bij een Shell tankstation op de Industrielaan in Uden. Aanleiding zou een verkeersruzie zijn die het slachtoffer had met inzittenden van een auto.

Volgens omstanders liep de ruzie op het tankstation vervolgens uit de hand. Het kwam tot een handgemeen waarbij een inzittende van de auto de motorrijder meerdere keren tegen het hoofd sloeg.

Hierna is de dader er in de personenauto snel vandoor gegaan. De gewonde motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de vechtpartij.