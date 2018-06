Dit recreatiepark wordt overspoeld door Duitsers en dus krijgt het personeel een cursus: 'Ganz toll'

EERSEL - Het is net of je in Duitsland bent wanneer je op Recreatiepark TerSpegelt in Eersel bent. De camping bestaat dit weekend voor maar liefst zeventig procent uit gasten uit ons buurland. Om hen goed van dienst te kunnen zijn, heeft het personeel een cursus Duits gehad.

"De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er steeds meer mensen uit Duitsland naar de camping komen", vertelt directeur Michel Huijgenvoort. Dat is ook deze zaterdagochtend te merken. Het overgrote deel van de mensen die komen vragen naar het kabouterpad, de ontdekkingstocht of BMX-fietsen, spreekt Duits.

Cursus

Om het makkelijk te maken hebben alle medewerkers een cursus gekregen. "Wij willen de Duitsers op dezelfde manier te woord kunnen staan als onze Nederlandse gasten", vertelt Kristel van de receptie.

"Door het veel te spreken, leer je het snel", voegt haar collega Merel toe. "Duitsers zijn heel vriendelijk dus als je er niet helemaal uitkomt, helpen ze je."





Dit weekend is het druk op de camping omdat de Duitsers een lang weekend hebben vanwege Sacramentsdag. "We merken dat er vooral in het voorjaar veel Duitse gasten zijn", vertelt Huijgenvoort. Ook Nederlandse gasten die bij de receptie komen, valt het grote aantal Oosterburen op.



Kristel en Merel merken dat ze de Duitse taal steeds beter beheersen en ook de gasten vinden ze goed verstaanbaar. Of zoals ze zelf zeggen: "Sehr schön en ganz toll."