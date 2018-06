92-jarige vrouw schreeuwt naar berover en krijgt geld terug, dader slaat op de vlucht

EERSEL - Een man is donderdag zonder buit op de vlucht geslagen nadat hij een 92-jarige vrouw in haar huis aan de Paulus Gielmansstraat in Eersel probeerde te beroven. De vrouw wist zelf een stokje te steken voor de beroving door hard naar de man te schreeuwen. Dit laat de politie weten via Facebook.

De vrouw was op weg naar huis nadat ze boodschappen had gedaan. Onderweg werd ze aangesproken door een man. Hij liep met haar mee naar haar huis en vroeg of hij wat te drinken mocht. Tegen de zin van de vrouw liep hij vervolgens brutaal mee naar binnen.

Schreeuwen

Even later zag de vrouw dat haar handtas openstond en dat er geld miste. Ze begon te schreeuwen naar de man. Met succes. Deze gaf haar het geld terug, waarna hij uit de woning vluchtte. De politie is nog op zoek naar de dader en getuigen die iets gezien hebben.