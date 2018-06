Dieselauto's blijven welkom in binnensteden, milieuzones worden voorlopig niet strenger

EINDHOVEN - Eigenaren van een bestelauto of personenwagen op diesel hoeven zich geen zorgen te maken, ze blijven komende jaren gewoon welkom in de Brabantse binnensteden. Dat blijkt uit een rondvraag langs Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda over hun milieuzones in het centrum.

Steeds meer gemeenten stellen een milieuzone in om de luchtkwaliteit in hun stad te verbeteren. Vooral eigenaren van oude voertuigen op diesel lijken de pineut. Moeten ze hun auto maar van de hand doen? Voorlopig nog niet, zo blijkt.



Een aanscherping van het beleid valt komende jaren niet te verwachten. De milieuzones in de grootste steden van Brabant blijven vooral gericht op het vrachtverkeer. Laden en lossen is alleen mogelijk voor trucks die niet ouder zijn dan dertien jaar en met hun uitlaatgassen voldoen aan de norm euro 4 en schoner.

De eisen zijn in 2006 landelijk vastgelegd. Sindsdien heeft iedere stad in Nederland wel zijn eigen manier om met de opgestelde regels om te gaan. Reden voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om nog voor de zomer met alle gemeenten met een milieuzone, of plannen daarvoor, te komen tot een eensgezinde aanpak.

Bromfietsen

Zo heeft Amsterdam sinds 2018 ook oudere taxi's en bussen op diesel in de ban gedaan. Hetzelfde geldt voor brom- en snorfietsen. Sinds mei worden overtreders op de bon geslingerd. In Brabant loopt het niet zo'n vaart. Hieronder per grote stad een korte samenvatting.

Den Bosch

De stad heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het weren van bestel- en personenverkeer op diesel in het centrum nauwelijks verbetering van de luchtkwaliteit oplevert. "De kosten voor schonere voertuigen en de handhaving van een uitgebreide milieuzone wegen niet op tegen het resultaat."

Tilburg

Een milieuzone voor andere voertuigen dan vrachtwagens is niet aan de orde. De gemeente vindt 'op dit moment' de kosten daarvoor te hoog en het effect op de luchtkwaliteit te gering.

Breda

De stad is bezig met het aanscherpen van het beleid. In 2025 wil Breda 'nul uitstoot' in de binnenstad. De gemeente hoopt dat samen met de bewoners en ondernemers in het centrum te bereiken. Er wordt gekeken naar het laden en lossen binnen de zogenoemde venstertijden en de kwaliteit van het voetgangersgebied. "We praten vooralsnog niet over het weren van brom- en snorfietsers", aldus een woordvoerder.

Eindhoven

Ook in de Lichtstad mogen bewoners, werkgevers en het bedrijfsleven binnen de Ringen hun zegje doen, evenals vervoersorganisaties- en aanbieders. Het laden en lossen in de binnenstad moet in 2025 gebeuren door emissievrij vrachtverkeer. Dit najaar wordt het stappenplan daartoe besproken. Dan valt ook een besluit over de de overige voertuigen.

In 2016 heeft het stadsbestuur besloten om geen bestel- en personenauto's op diesel te weren. Uit onderzoek door TNO bleek de maatregel weinig effectief, terwijl de invoering miljoenen euro's zou gaan kosten. "Een milieuzone is een middel en geen doel op zich. We willen de luchtkwaliteit ook verbeteren door onder meer lopen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren", aldus de gemeente.