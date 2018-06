PSV Vrouwen verliest bekerfinale van Ajax en eindigt seizoen zonder prijs

BUNSCHOTEN - De PSV Vrouwen hebben opnieuw verloren in de bekerfinale. De ploeg van Vuckovic verloor met 3-1 van landskampioen Ajax, waardoor de club uit Amsterdam er dit seizoen met de dubbel vandoor gaat.

De trainer van de PSV Vrouwen, Nebojsa Vuckovic, wilde zijn laatste wedstrijd bij de vrouwen afsluiten met een prijs. De Serviër was 158 wedstrijden de eindverantwoordelijke bij PSV, maar won uiteindelijk geen enkele prijs.

PSV begon nog goed aan de wedstrijd, en had na tien minuten al twee kansen gecreëerd. Toch was het na 41 minuten spelen 0-2 voor Ajax. Stefanie van der Gragt zette de landskampioen na 21 minuten op 1-0, waarna Inessa Knaagman de voorsprong twintig minuten later verdubbelde.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft kwam PSV nog terug in de wedstrijd. De net ingevallen Vanessa Sussana bracht de spanning terug in de wedstrijd door de 2-1 op het scorebord neer te zetten. PSV drukte door, en kreeg een aantal kansen op de gelijkmaker. Maar het was uiteindelijk Ajax dat de bevrijdende 3-1 wist te maken. Via de voet van PSV'er Erman, die de bal onbedoeld van richting veranderde, belandde de bal achter keepster Angela Christ. PSV probeerde nog de 3-2 te forceren, maar meerdere keren lag de keepster van Ajax in de weg.