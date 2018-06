Kiki Bertens kan torenhoge verwachtingen in Parijs niet waarmaken en struikelt in derde ronde

PARIJS - Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de vierde ronde van Roland Garros te bereiken. Bertens verloor in de derde ronde van de als twaalf geplaatste Duitse Angelique Kerber 6-7 (4), 6-7 (4). Bertens komt nog wel in actie in het dubbelspel op Roland Garros.

In het bijna twee uur durende duel waren Bertens en Kerber zeer gelijkwaardig aan elkaar. De tennisster uit Breda pakte de eerste game van de wedstrijd, en ook de tweede game lag voor het grijpen, maar Bertens gaf een 40-15 voorsprong nog uit handen. Vervolgens kwam Bertens op een 2-3 achterstand, waarna ze even later weer met 4-3 voor stond in de eerste set. Uiteindelijk won Kerber de eerste set door een tie-break (7-4).

Mentaal sterk

De eerste set leek nog bij Bertens in het hoofd te zitten tijdens het begin van de tweede set, want ze kwam met 2-0 achter. Bertens herpakte zich en kwam terug tot 3-3, maar verloor de daaropvolgende game. Waar Bertens eerst nog wel eens in een dip bleef zitten, liet ze vandaag juist zien dat ze mentaal sterker is geworden. Ze knokte zich terug tot 5-5. Maar opnieuw moest er een tie-break aan te pas komen en opnieuw was Kerber de beste.

Outsider

Het zal nu wel een mentale klap zijn voor Bertens dat ze uit het toernooi ligt. Aan het begin van Roland Garros werd ze nog gezien als een gevaarlijke outsider. Zo vond onder tennislegende John McEnroe. Mede ook doordat gravel juist de ondergrond is waar Bertens het beste op presteert. Al haar zes titels werden op de oranje ondergrond gewonnen.

Dubbelspel

Voor Bertens is de derde ronde dus het eindstation. De Bredase hoeft het toernooi nog niet te verlaten, want ze speelt ook nog in de derde ronde van het dubbelspel.