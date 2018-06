Fractievoorzitter wil bovenaan de kieslijst van de PvdA, 'Ik ben nog niet klaar'

DEN BOSCH - Pas over een jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen maar Stijn Smeulders stelt zich nu al beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA. De voorzitter van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten stond vier jaar geleden ook bovenaan de kieslijst van de sociaal-democraten.

Smeulders (32) maakte zaterdagmiddag zijn kandidatuur bekend op het provinciehuis in Den Bosch. Hij is Statenlid sinds 2011 en vindt dat hij 'nog zeker niet klaar is'.

De Helmondse PvdA'er omschrijft zichzelf als 'een van de grondleggers van de vernieuwende en progressieve coalitie met VVD, SP en D66'. Daarmee kreeg de provincie na de verkiezingen in 2015 voor het eerst een coalitie zonder het CDA.



Minder varkens

Smeulders heeft zo zijn zorgen over een gezonde leefomgeving, het tegengaan van de klimaatverandering en het bouwen van voldoende betaalbare woningen voor de Brabanders. "De luchtkwaliteit in Brabant moet verbeteren en de schade aan de natuur snel verminderen, er moeten daarom in Brabant de komende vier jaar nóg veel minder varkens en pluimvee komen”.



Brabantse PvdA-leden kunnen zich nog tot 15 juni kandideren voor het lijsttrekkerschap. Op 30 juni kiezen de Brabantse PvdA-leden tijdens een bijeenkomst in Eindhoven de lijsttrekker voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019.