Auto in het water, chauffeur zwaargewond naar het ziekenhuis

WAALWIJK - Een automobilist is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zaterdagavond met zijn auto in het water is terechtgekomen. Het ongeval gebeurde bij de afrit van de N261 naar Waalwijk.

De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig kwam dertig meter verder op zijn kant in het water tot stilstand. Omstanders wisten de chauffeur uit zijn voertuig te bevrijden.

Het slachtoffer is daarna door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is intussen uit het water gehaald door twee takelwagens.