Hermen Kobus pakt dertien van de veertien proeven en wint dus de ELE Rally 2018

SON - Hermen Kobus uit Nijmegen heeft de ELE Rally 2018 gewonnen. De rijder en zijn navigator Erik de Wild waren onaantastbaar. Het duo won dertien van de veertien klassementsproeven. Als tweede eindigde de Brabander Piet van Hoof uit Wintelre. Een knappe prestatie want als enige rijder uit de top reed hij niet in een R5. De Mitsubishi Lancer EVO hield zich echter prima, op wat kleine problemen na. Kevin van Deijne had wel flinke motorproblemen en kwam bij de laatste proef als zevende over de streep. Het was toch genoeg voor een plaats op het podium.

De beste vrouw was Melissa Debackere, de Vlaamse werd vierde. Erik van Loon uit Eersel werd vijfde. Martin van Iersel uit Biezenmortel wordt achtste in het algemeen klassement.

Snelle wagens

Het was dit jaar -om competitievervalsing te voorkomen- niet toegestaan om mee te doen met een World Rally Car. Slechts de allerrijksten kunnen zich deze supersnelle auto veroorloven. Daarom reden de meeste deelnemers in een R5, een van de snelste auto's op de rallymarkt.

Verschillende toprijders vielen uit waaronder Bob de Jong, Mats van den Brand uit Sint-Oedenrode en Jasper van den Heuvel. Van den Heuvel won de rally in 2017.

Rondje door Brabant

Vrijdag legden de deelnemers zes proeven af, zaterdag volgden de volgende acht. De rallyrijders kwamen op verschillende plaatsen in Brabant langs, onder meer in Asten, Spoordonk, Helmond, Son en Best.

Voor de liefhebbers van weetjes. De 'ELE' van ELE Rally staat voor Eindhoven-Luik-Eindhoven. In 1964 werd de eerste wedstrijd georganiseerd.

Omroep Brabant was er twee dagen lang continu bij. Bekijk onze liveblogs met veel beeld. Het blog van zaterdag vind je hier. Dat van vrijdag vind je hier.