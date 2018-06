Van Gerwen en Van Barneveld verliezen opnieuw geen enkele leg en bereiken kwartfinale World Cup

Van Gerwen en Van Barneveld staan nu in de kwartfinale (foto: VI Images).

FRANKFURT - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben opnieuw makkelijk de volgende ronde bereikt van de World Cup of Darts. Van Gerwen won de eerste partij makkelijk met 4-0 en ook Van Barneveld wist zijn single partij te winnen zonder maar één leg weg te geven: 4-0.

Vanaf de tweede ronde van de World Cup of Darts spelen de landenteams eerst twee single-partijen. Mocht het zo zijn dat het na die twee wedstrijden nog gelijk staat, moet er een koppelwedstrijd aan te pas komen om te bepalen wie er doorgaat. Die koppelwedstrijd was er in het geval van Van Gerwen en Van Barneveld niet nodig. "Je wint en daar gaat het om", was de eerste reactie van Van Gerwen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Overgeven

De darter uit Vlijmen begon naar eigenzeggen niet lekker aan de wedstrijd, maar dat had een opvallende reden. "Ik heb voor de wedstijd nog overgegeven, dus mijn buik voelde niet goed aan", zegt 'Mighty Mike' in gesprek met RTL7. "Ik denk dat het eten niet goed is gevallen, maar nu gaat het weer goed."

Twaalf

Van Gerwen mocht als eerste aantreden tegen O'Brien. De Zuid-Afrikaan had niks te vertellen tegen de nummer één van de wereld. 'Mighty Mike' won simpel met 4-0. Van Gerwen miste veel dubbels en opvallend was dat de hoogste uitgooi van Van Gerwen dubbel zes was.

Tekst gaat verder onder de tweet.





Van Barneveld moest aantreden tegen Steven Peterson. De Zuid-Afrikaan kreeg in de eerste leg al evenveel kansen op de dubbel als zijn landgenoot tegen Van Gerwen over de hele wedstrijd. Toch ging de eerste leg naar 'Barney'. Daarna was het geen moment meer een wedstrijd en kon Van Barneveld team Nederland makkelijk naar de kwartfinale gooien.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Geen leg tegen

Door de makkelijke 5-0 zege van vrijdag tegen Gibraltar, en de makkelijke 4-0 overwinningen van beide mannen betekent dat Nederland nog geen leg verloren heeft op het toernooi in Frankfurt.

In de kwartfinale staat Duitsland te wachten. De Duitsers hebben het thuisvoordeel, weten ook Van Gerwen en Van Barneveld. "Ze zullen de zaal mee hebben", zegt Van Gerwen. "Maar we moeten van onze eigen kwaliteit uitgaan en vanaf het begin af aan druk zetten. Dan weet ik zeker dat we winnen."