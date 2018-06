Kiki Bertens in zak en as na uitschakeling: 'Het doet pijn'

PARIJS - De tranen stonden haar nader dan het lachen. Kiki Bertens zat er helemaal doorheen na haar verloren partij tegen Angelique Kerber. "Ik kreeg geen balans in mijn spel en maakte daardoor te veel fouten."

52 om precies te zijn. Dat zijn veel fouten, te veel weet ook Bertens. "Ik probeer er rustig over te praten, maar het is moeilijk’’, bekent Bertens ruim na afloop van haar verloren partij.

Bertens sprak ruim 45 minuten met haar coach Raemon Sluijter na afloop van de partij. "Ik kreeg geen balans in mijn spel en maakte daardoor te veel fouten. Ik kwam niet los, had momenten van paniek en begon te veel te twijfelen."

Positief

Haar coach probeerde na afloop Bertens duidelijk te maken dat 'loskomen een utopie is'. "Dat kunnen alleen speelsters die niets te verliezen hebben’’, zegt Sluiter, ,,We kunnen ook zeggen: we komen van ver. Ze heeft nipt verloren van een hele goede speelster, dat bevestigt waar we staan. We zijn in een hele grote sport subtop", besluit hij positief.

Positief zijn lukt Bertens op dit moment nog niet. "Dit doet veel pijn. Ik begon ook weer te twijfelen tijdens de wedstrijd nadat Kerber maar bleeft terugslaan."

Niet naar huis

Voor Bertens is de derde ronde dus het eindstation. De Bredase hoeft het toernooi nog niet te verlaten, want ze speelt ook nog in de derde ronde van het dubbelspel.