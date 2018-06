Groot feest bij Intents en The Flying Dutch, publiek én politie genieten van festivaldag

EINDHOVEN - Zaterdag 2 juni lijkt de geschiedenis in te gaan als een festivaldag met veel blije gezichten. De bezoekers, artiesten en organisaties van Intents in Oisterwijk en The Flying Dutch in Eersel wisten er samen een groot feest van te maken.

Iedere festivalorganisatie hoop natuurlijk vooral dat de bezoekers met een grote glimlach van het terrein lopen. Maar bij Intents konden ze op de tweede dag ook rekenen op een complimentje van de politie en de gemeente Oisterwijk. Dit jaar is flink ingezet op het terugdringen van drugsgebruik op het festival en volgens de politie werpt dat dit jaar zijn vruchten af. 'Een compliment voor de organisatie van Intents, alle partners en natuurlijk de bezoekers', zo schrijft de gemeente.





Maar Intents toverde niet alleen een lach op het gezicht van de gezagsdragers. Ook door de bezoekers werd er volop genoten. Bijvoorbeeld door olympisch schaatskampioen Jorien ter Mors.









The Flying Dutch

Bij The Flying Dutch, dat in Amsterdam, Rotterdam én Eersel tegelijk werd gehouden, werd ook goed gefeest. Een kleine hobbel - een aantal dj's moesten met de auto naar Eersel omdat de helikopter niet kon opstijgen - kon geen roet in het eten gooien.





Ook bij de grote namen, zoals Tiësto, kon er een brede glimlach vanaf.