Rico Verhoeven verslaat Brestovac en verdedigt wereldtitel zwaargewicht voor de zevende keer

BIRMINGHAM - Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel behouden. De 29-jarige kickbokser uit Halsteren verdedigde voor de zevende keer met succes zijn wereldtitel door Mladen Brestovac te verslaan.

In 2016 won Verhoeven ook al een keer van de Kroaat. Net als toen werd Verhoeven ook nu weer unaniem door de jury verkozen als winnaar van het gevecht. "Ik verwachte een moeilijke wedstrijd", zei Verhoeven meteen na afloop van de wedstrijd. "Brestovac is een geweldige vechter. Maar ik bleef naar links gaan en dat zorgde ervoor dat hij niet zijn specialiteit kon gebruiken."

Dominantie

In de eerste ronde ging het gelijkwaardig op tussen de Nederlander en de Kroaat. Beide heren kregen een aantal klappen te verwerken. Toch ging de eerste ronde naar 'The King of Kickboxing'. Verhoeven domineerde daanra de tweede en derde ronde. Hij deelde een paar rake klappen uit op het hoofd van Brestovac.

Huiswerk

Verhoeven controleerde heel de wedstrijd, al bleeft het telkens uitkijken voor de gevaarlijke linkertrap van Brestovac. In de laatste ronde moest de Kroaat voor een knock-out gaan om de partij nog te kunnen winnen. Maar Verhoeven had zijn huiswerk goed gedaan, zijn dekking aan de rechterkant was de gehele wedstrijd uitstekend en dus kon Brestovac zijn specialiteit niet benutten.

Op 29 september komt Verhoeven opnieuw in actie tijdens Glory 59. In de Johan Cruijff Arena is Badr Hari dan naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander van 'The King of Kickboxing', al moet de bevestiging nog komen.