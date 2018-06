José en Piet stapten van melkkoeien over op Braziliaanse bessen: 'Dat was wel even spannend'

MIDDELBEERS - José en Piet Mulders uit Middelbeers probeerden al jaren de Physalis Peruviana ofwel de Inca-goudbes te kweken, maar alle pogingen brachten niet het gewenste resultaat. Totdat het echtpaar tijdens een paardentrektocht in Brazilië een ruiter ontmoette die toevallig de Inca-goudbes kweekte. Onlangs kreeg Mulders Sierteelt een Agrofoodpluim voor het in Brabant kweken van de Inca-Goudbes.

De bessen vielen er spontaan af of de plant verwilderde snel. Telkens was er wel een oorzaak waardoor het kweken van de Inca-Goudbes niet wilde vlotten. “We hadden niet het juiste zaad en uitgangsmateriaal. Bij elke test ben je een jaar verder”, vertelt José Mulders van Mulders Sierteelt in het tv-programma Booming Brabant. “Vanwege de grote vraag naar de plant met de eetbare bes wilden we de plant ook gaan kweken. Eén bes bevat evenveel vitamine C als drie sinaasappels. Bovendien kun je er heerlijke recepten van maken.”

Perfect voor westers klimaat

Tijdens een vakantie raakte het echtpaar Mulders aan de praat met een paardrijder. “De gaucho kweekte de Inca-goudbes en kon het gewenste plantenzaad leveren. Het was perfect voor ons westerse klimaat. De plant groeit mooi uit bij de consument en maakt ook nog eens mooie eetbare bessen.” Inmiddels kweekt Mulders Sierteelt jaarlijks 50.000 Inca-goudbessen, die onder meer bij tuincentra te koop zijn.

In het verleden bestierde het echtpaar Mulders een melkveebedrijf. Campina was hun vaste afnemer van de melk. “Het was een familiebedrijf en we kwamen op een punt dat er opnieuw geïnvesteerd moest worden. We besloten een overstap te maken naar de sierteelt. Het was wel spannend, want we moesten op een andere manier ons inkomen gaan verwerven.”

Klokken en gokken

Daarnaast kregen Piet en José te maken met een ander aspect van het ondernemen: het aan de man brengen van de planten. Mulders: “In eerste instantie huurden we iemand in voor de verkoop. Ook gingen we naar veiling om de planten via de 'veilingklok' te verkopen. Dat leverde vaak een te lage prijs op."

De (groene) vingers van José jeukten om de verkoop verkoop in eigen hand te nemen. "In het begin was ik wel sceptisch. Ik veronderstelde dat klanten niet op mij zaten te wachten, maar op een jongedame die bijvoorbeeld communicatie had gestudeerd”, zegt ze met een knipoog. Het tegendeel was waar: “Klanten wilden juist zien wie er achter het product zit.”