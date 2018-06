Zestien vaten drugsafval gedumpt in Sprang-Capelle, aantal in sloot

SPRANG-CAPELLE - Op de Zuiderkanaalweg in Sprang-Capelle zijn zestien vaten gevonden met waarschijnlijk drugsafval. Een aantal ligt in een sloot.

Of er vaten lekken, is niet bekend. De politie doet onderzoek. De vaten worden in de loop van de ochtend opgeruimd.

Noodklok

Commissaris van de Koning Wim van de Donk luidde donderdag de noodklok over de vele dumpingen van drugsafval in het buitengebied in onze provincie.

Om de situatie aan te pakken is het volgens Van de Donk ‘absoluut noodzakelijk om toezicht en handhaving in het buitengebied snel naar een hoger niveau te tillen’. Dit zei hij tijdens een bijeenkomst over toezicht en handhaving in het buitengebied in Goirle.

Provinciale Staten stelden in april een bedrag van 2,7 miljoen beschikbaar om de komende twee jaar het toezicht en de handhaving in het buitengebied een 'extra impuls' te geven.