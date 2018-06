Kevin verjaagt 'agent' uit huis: 'Ik gaf hem een oplawaai met de stofzuigerstang'

TILBURG - Hij zat een politieprogramma te kijken, toen Kevin schrok van gebons op de voordeur van zijn huis in de Wassenaerlaan in Tilburg. "Politie, politie", werd er geschreeuwd. Toen hij opendeed, probeerde een man in een politieoutfit de deur open te duwen.

"Ik hoorde rond kwart over elf 's avonds eerst gebonk op de deur van de buren", vertelt Kevin. Maar daar lette hij niet heel erg op, omdat hij De Meldkamer zat te kijken op SBS6. Een programma dat de kijker een blik geeft in de wereld van 112-meldingen en het afhandelen van indringende incidenten door de politie. Een paar minuten later hoorde hij het gebons echter bij zijn huis.

'Zoiets doet de politie niet'

Daarop liep hij de gang in. "Er werd 'politie, politie' geroepen. Ik schrok, deed het licht in de gang aan en deed de deur open. Toen ik dat deed, zag ik iemand in een politie-uniform staan. Die gaf meteen de deur een duw. Zoiets doet de politie niet, dacht ik. Die komt altijd met twee mensen. Komt er een alleen, dan laten ze dat weten. De stofzuiger stond in de gang. Ik heb de stang gepakt en die man daarmee een oplawaai gegeven."

Daarna ging de verdachte er vandoor. Samen met nog een tweede man. "Die stond verdekt opgesteld tegen de muur, in donkere kleding. Stel malloten..."

Onderzoek

Kevin waarschuwde na de overvalpoging de echte politie. Die is naar de Wassenaerlaan gereden en heeft daar onderzoek gedaan. "We hebben geen andere soortgelijke meldingen gekregen uit de directe omgeving van de Wassenaerstraat", vertelt een woordvoerster. "We hebben de melding nu geregistreerd als verdachte situatie."