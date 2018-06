Hier moet je op de rem trappen: op deze wegen wordt het meest geflitst

EINDHOVEN - In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Brabant in totaal 171.822 bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden en door het rode verkeerslicht rijden. De digitale flitspalen in de provincie betrapten 162.044 automobilisten op te hard rijden. 9778 bestuurders reden door het rode verkeerslicht en werden op de digitale camera vastgelegd.

Koploper in onze provincie is de flitspaal op Europaweg (zuid-west) in Helmond waar in het eerste kwartaal 10.213 bestuurders werden geflitst voor te hard rijden. Op de Ringbaan-West in Tilburg reden 984 bestuurders door het rode licht. Op welke wegen worden de meeste automobilisten geflitst voor te hard of door rood rijden.

Snelheidsovertredingen:

-Helmond – Europaweg Zuid-West – 10.213 overtredingen

-Eindhoven – John F. Kennedylaan (westbaan) – 8985 overtredingen

-Eindhoven - Marconilaan oost – 8421 overtredingen

-Tilburg – Ringbaan Oost ( Ccaspar Houbenstraat)– 8294 overtredingen

-Eindhoven – John F. Kennedylaan (oostbaan) – 6495 overtredingen

-Boxtel – Bosscheweg Zuid – 5965 – Boxtel

Door rood verkeerslicht rijden:

-Tilburg – Ringbaan west - 984 overtredingen

-Eindhoven – Leenderweg noord-west – 506 overtredingen

-Tilburg – Ringbaan West Kwaadeindstraat – 432 overtredingen

-Eindhoven – Boschdijk zuid-oost - 424 overtredingen

-Oss – Hertogin Johannasingel zuid-oost – 360 overtredingen

-Eindhoven – John F. Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat – 323 overtredingen