Verkeersruzie leidt tot massale vechtpartij in Etten-Leur: man en vrouw gewond

ETTEN-LEUR - Een 23-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Etten-Leur zijn in de nacht van zaterdagavond gewond geraakt tijdens een ruzie op de Cellostraat. De politie werd rond twaalf uur gewaarschuwd omdat er door meerdere mensen werd gevochten.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze de gewonde vrouw op de stoep liggen. Een stukje verderop stond een gewonde man. Die vertelde dat de vechtpartij was ontstaan na een verkeersruzie en een woordenwisseling.

Steekwond

De man zou een steekwond hebben. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is in de Cellostraat door ambulancepersoneel nagekeken. De politie doet onderzoek.