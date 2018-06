Peuter sluit zich op in geparkeerde auto, brandweer moet er aan te pas komen om kind te bevrijden

BREDA - Een peuter heeft zich zondagochtend rond elf uur opgesloten in een auto. De auto stond geparkeerd op de Dr. Struyckenplein in Breda. Moeder was even boodschappen doen en het kind had de sleutels van de auto bemachtigd.

Door een van de knoppen van de sleutel in te drukken, ging de auto op slot. De moeder van het kind belde naar huis voor een reservesleutel en schakelde bovendien de brandweer in.

Brandweerlieden forceerden een raam van de auto en haalden het kind uit de auto.