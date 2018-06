Auto op zijn kant op A50, gewonde naar ziekenhuis

SCHAIJK - Op de A50 is zondagochtend een personenauto op zijn kant beland in de berm ter hoogte van Schaijk. Er is zeker één gewonde gevallen. Op de A50 was de rechterrijstrook afgesloten, wat een lange file tot gevolg had.

De persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Naast twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. De politie doet momenteel onderzoek op de weg.