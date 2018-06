249 schapen geschoren door scheerder en 1 door onze Raymond [VIDEO]

HEEZE - Het was de afgelopen tijd behoorlijk warm. Daarom is het ook de hoogste tijd voor schapen om hun warme jas uit te doen. Ruim 250 schapen werden geschoren bij Schaap & Scheer in Heeze.

In rap tempo neemt schapenscheerder Stijn Massart de beesten onder handen. Slechts een paar minuten heeft hij nodig per dier.

Of het niet een beetje laat is? "Het is een misvatting dat de dieren het warm hebben met zo'n vacht. De wol beschermt ze zowel tegen de warmte als tegen de kou", weet Massart. Pas als vrijwel zeker is dat het warm blijft, worden de dieren geschoren. "Het is nu de ideale tijd."



Verslaggever Raymond Merkx probeerde het scheren uit. Dat lijkt makkelijker dan het is: (tekst gaat door onder de video)

Het is het derde jaar dat de feestdag wordt georganiseerd op het landgoed van Kapellerput. Dat trekt veel jonge ouders met hun kinderen. "Het zijn echt knuffeldieren! Ze zijn superlief", weet de vierjarige Jesse van Kroone uit Weert.



Ook Ivo van de Moosdijk (7) uit Heeze is onder de indruk. "Het is heel leuk om te zien hoe ze dat doen. Hij doet het heel snel. Het zijn heel lieve dieren."