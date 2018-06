Vader slachtoffer zwavelzuuraanval verloor alles: 'Maar ook dader is een verliezer'

RIJSBERGEN - De Zuid-Afrikaanse vrouw die in 2015 Mark van Dongen uit Rijsbergen met zuur overgoot, is in Engeland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zondag deed Kees, de vader van Mark zijn verhaal in het Omroep Brabant-programma KRAAK. Hij zat maandenlang aan het ziektebed van zijn zwaargewonde zoon, die vanwege de ernst van zijn verwondingen besloot euthanasie te plegen.

De vrouw, Berlinah Wallace, had een relatie met Van Dongen, die in Bristol woonde. In september van 2015 ging hij naar de flat van zijn vriendin om een punt achter hun relatie te zetten. Hij bleef wel slapen in het appartement.

Toen hij op bed lag, heeft de vrouw hem met een zuur overgoten. Hij raakte daardoor zeer ernstig gewond. Mark moest zijn linkerbeen, één oog en één oor missen. Meer dan tachtig procent van zijn lichaam was verminkt en hij was tot aan zijn nek verlamd.

Vijftien maanden later onderging hij euthanasie. "Er zijn alleen maar verliezers. Ook zij is een verliezer", vertelt Kees, doelend op de dader. "Het is ongelofelijk wat zij heeft kunnen doen. Ze is bij ons binnen in huis geweest. Ze is een gevaar voor de samenleving."

Geld blijft een probleem

Kees heeft het nog steeds erg zwaar met het verlies van Mark. Hij heeft maandenlang alles aan de kant geschoven om bij hem te kunnen zijn.

"Ik herkende mijn eigen zoon niet. meer. Helemaal groen, verbrand", vertelt Kees over het eerste ziekenhuisbezoek in Engeland. Kees bleef vier maanden in het land. "Ik ben continu bij zijn bed gebleven, ik ben niet weggegaan. Hij is mijn kind. Ik vind dat ik dat goed gedaan heb", aldus de vrachtwagenchauffeur, die net genoeg spaarcenten had om er te kunnen verblijven. Om de kosten te drukken, sliep hij in een auto.

Toen Mark te horen kreeg dat hij de rest van zijn leven waarschijnlijk niet meer zou kunnen praten, vond hij dat het mooi was geweest. "Hij maakte duidelijk: 'Pa, je moet me laten gaan.'" Mark overleed op 2 januari. Daarna wilde Kees zich richten op de rechtszaak tegen Wallace. Dat is gelukt, maar financieel heeft het er behoorlijk ingehakt, erkent hij.

"Ik heb helemaal niets meer, alles is op. Ik heb overal aangeklopt, in ieder land, maar ik heb nergens iets kunnen krijgen." Geld blijft na het verblijf in Engeland en de rechtszaak een probleem voor het gezin Van Dongen. De oudste zoon is daarom een doneeractie gestart en heeft een speciale Facebookpagina opgericht. "Alle steun wordt enorm gewaardeerd", aldus Kees.