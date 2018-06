Voor kinderen gevaarlijke medicijnen verloren in Oss

OSS - Op de Maaskade in Oss is iemand zondag medicijnen verloren. Het gaat om het medicijn Lorazepam.

Het medicijn zit in een potje van 180 stuks en is met name voor kinderen erg gevaarlijk, waarschuwt Burgernet.









Lorazepam werkt rustgevend, vermindert angstgevoelens en paniekaanvallen, ontspant de spieren en maakt suf.