Jeffrey Herlings wint eerste manche MXGP Groot-Brittannië na dramatiek in slotfase [VIDEO]

MATTERLY BASIN - Jeffrey Herlings heeft zondagmiddag de eerste manche gewonnen in de MXGP van Groot-Brittannië. Dat gebeurde na een incident in de eindfase van de race.

Herlings vocht een spannende manche uit met zijn rivaal Antonio Cairoli, die lange tijd aan de leiding ging. In de slotfase wisselden de rijders menigmaal stuivertje, maar de beslissing viel pas toen Herlings het achterwiel van de Italiaan raakte. Cairoli ging onderuit en moest toezien hoe de Brabantse leider in de WK-stand zijn twaalfde van de zestien manches won.

“Zonde dat we elkaar raakten. Sorry fort that”, reageerde Herlings na afloop. “Het was niet de bedoeling, maar het hoort ook bij racen.”

