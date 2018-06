Influencers ontdekken Brabantse gastvrijheid beleven als een local - Brabant is Open!

EINDHOVEN - Brabant is Open! Die slogan vat volgens Visit Brabant de Brabantse gastvrijheid samen en moet toeristen verleiden wat vaker te kiezen voor Brabant als weekendtrip. Om dat te bereiken heeft Visit Brabant in het weekend van 2 en 3 juni influencers uitgenodigd voor een weekendje Brabant op 11 in 11 plaatsen. In de hoop dat het een Twitter- Insta- blog- en vlogtsunami aan berichten oplevert met de hashtags als #brabantisopen en #visitbrabant

Behalve de influencers zijn ook partijen zoals pers, expats, touroperators en meetingplanners uitgenodigd. Zij hebben een weekendje weg gekregen om de Brabantse gastvrijheid te beleven zoals de ‘locals’ dat doen. Met name de influencers doen meteen verslag via hun social media kanalen. Dat levert bijzondere taferelen op, zoals in Veghel, waar vier influencers aan een tafeltje zitten die zich in de meest gekke bochten wringen voor de perfecte foto.













Veghel

In Veghel staat het programma in het teken van Brabants eten en drinkende dag begint bij CHV Noordkade, waar vroeger een fabriek in veevoeder was, is nu een terrein vol cultuur, vermaak en lekker eten en drinken. Zo zit er onder andere de proeffabriek, een coöperatie van allerlei specialisten die lekkere dingen willen maken met passie en smaak. Zo zit er ondere andeeen ginstoker, een bierbrouwer, een warme bakker.

De zaterdag begint met een drie gangen lunch met Brabantse biertjes, en wordt vervolgt met praten over en kijken naar eten. Zo is er een culinaire wandeling en een bezoek aan de expositie 'We Are Food'.













van Gogh

Er zijn in totaal 11 arrangementen samengesteld. De meeste gericht op het leren kennen van de stad. Maar naast het lekker eten arrangement is er ook een van Gogh-arrangement. Dat begint in Nuenen waar gasten de plekken bezoeken waar de schilder ooit werkte en woonde. Na een overnachting in Auberge Vincent gaan de gasten de volgende dag naar het Noordbrabants Museum om de schilderijen in het echt te zien.









Eindhoven

In Eindhoven laten ze zien hoe creatief de stad is en gaat de tour langs allerlei hotspots. Dat gebeurd onder andere via een fietstocht die langs Piet Hein Eek en Strijp S gaat. De foodmarket van Eindhoven wordt bezocht en het diner staat in het teken van design. Een van de influencers op de tour is Eliane Roest. Zij legt de dag vast in foto's die te zien zijn op haar instagramaccount.









Breda

Breda laat zien wat een rijke geschiedenis de stad heeft, maar ook hoeveel design en kunst er nu te vinden is. En natuurlijk ook wat een prachtige stad het is. Bezoekers gaan onder andere naar de crypte van de Lutherse kerk, dineren in de Grote Kerk en maken een fietstocht door de stad. Wat de influencers er van vinden is onder andere terug te lezen op de instagramaccounts van de Bredanaar Maarten Walraven en de Amsterdamse Tanja Kok.

Den Bosch

Ook in den Bosch wordt een combinatie van oud en nieuw gepresenteerd, met een bourgondisch tintje. Zo begint de rondleiding in een bierbrouwerij, is er een rondleiding in het hippe Social Lab en natuurlijk worden er Bossche bollen gegeten.