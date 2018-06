Beroving met mes in Tilburg, politie zoekt dader

TILBURG - De politie is op zoek naar de dader van een beroving in Tilburg. De man zou zondagmiddag rond half vijf iemand hebben bedreigd met een mes aan de Linge in Tilburg. Dat meldt Burgernet.

De gezochte man is blank en ongeveer dertig jaar. Hij draagt zwarte kleding met een zwarte pet en heeft een baard. Hij zou op de fiets zijn gevlucht.

Mensen die de man zien, worden opgeroepen om met 112 te bellen.