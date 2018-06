Enorme lunchtafel van 450 meter neergezet in Son

SON - Zevenhonderd mensen lunchten zondagmiddag samen in het centrum van Son. Daarvoor gebruikten ze een lunchtafel van maar liefst 450 meter lang. De tafel verbond twee jarige restaurants met elkaar.

Kloosterhotel La Sonnerie en De Zwaan bestaan allebei 25 jaar. Daarom organiseerden ze een lunch voor het hele dorp. "Het leek ons heel leuk om het dorp met een lange tafel te verbinden. Het is echt super om alle mensen zo samen aan één tafel te zien. Heel Son is gewoon één grote familie", vertelt Simone van den Hurk, die het mede-organiseerde.

Voor een paar euro konden mensen een plaats aan de enorme tafel kopen. "Het eten was heerlijk! We zijn één grote familie. Zo ver als je kan kijken, zie je tafel!", lacht Rien van Middegaal (59) uit Sint-Oedenrode.



Een paar meter verderop zit Annet Daamen (53) uit Helmond. "Het is echt heel sfeervol. Ik woon hier al jaren niet meer, maar ik kom zoveel bekenden tegen met het eten."