De DAF bestaat negentig jaar en dat moet groots gevierd worden

EINDHOVEN - Het was een drukte van jewelste bij DAF in Eindhoven zondag. Het Eindhovense bedrijf bestaat negentig jaar en dat werd gevierd. Ruim 38.000 medewerkers, oud-medewerkers en hun familie waren aanwezig.

Het terrein van DAF was helemaal aangekleed en niet alleen met vrachtwagens. Er stonden ook defensievoertuigen, brandweerwagens en zelfs de kampioensbus van PSV. Het publiek genoot er zichtbaar van. Met een ijsje, frietje of biertje in de hand.



Voor kinderen was er ook genoeg te doen. Er was zelfs een complete kermis opgezet, er liepen allelei fanfares rond en er waren bands die optraden. Maar echt gedanst werd er niet, daar staken twee bezoekers een stokje voor. "Het is een geweldige band en iedereen loopt een beetje langs, dat is echt zonde. Dus we geven het goede voorbeeld."

En ook voor echte DAF liefhebbers was er genoeg te beleven. Zo werden er rondleidingen door de fabrieken georganiseerd en konden de families ook zelf rondkijken. "Het is leuk om te zien hoe alles van A tot Z in elkaar gezet wordt. Er is zoveel te doen en te zien dat je het niet redt om alles op één dag te zien", zegt een tevreden bezoeker.