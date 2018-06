Moeder van overleden Jessica van Room begint procedure om politieonderzoek te heropenen

GELDROP - De moeder van de in 2005 overleden Jessica van Room uit Geldrop, Marion van Buul, gaat een procedure starten om het politieonderzoek naar de dood van haar dochter te heropenen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een gesprek met Van Buul en haar advocaat. Ze zegt geen vertrouwen te hebben in het onderzoek dat is gedaan en verwijt de politie dat het is ‘afgeraffeld’.

De 25-jarige Jessica werd twaalf jaar geleden dood onderaan haar flat in Geldrop gevonden. Omdat de politie geen sporen van een misdrijf vond, werd al snel geconstateerd dat het waarschijnlijk om een zelfmoord ging. Ook een cold-caseteam vond later geen sporen van een misdrijf. Jessica viel zeven verdiepingen naar beneden.

Heropenen

Maar volgens Van Buul is er niet diep genoeg gegraven, ook verwijt ze de politie dat ze het onderzoek niet volledig heeft mogen inzien. Samen met advocaat Sebas Diekstra begint ze daarom nu een zogenaamde artikel-12-procedure in een poging het onderzoek opnieuw te openen. 'Er zijn zoveel losse eindjes in deze zaak’, zegt Diekstra tegen de Volkskrant. ‘Belangrijke sporen zijn niet veiliggesteld. Er is direct aangenomen dat er niemand anders in de woning was toen Jessica stierf, maar dat is nooit uitgesloten.’

In januari van dit jaar besteedde het SBS-programma ‘Moord of zelfmoord’ ook al aandacht aan de zaak.