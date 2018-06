Jan van Lierop (18) wint kwalificatie eerste NK 8-Ball en mag naar China

DEURNE - De 18-jarige Jan van Lierop uit Deurne heeft zich dit weekend geplaatst voor het eerste NK Chinese 8-ball toernooi ooit in Nederland. Hij won een prijzencheque, een plaats op het NK, maar misschien nog wel de grootste prijs: deelname aan hét 8-ball evenement in China.

Chinese 8-ball is een vorm van biljart dat de verdedigende aspecten heeft van snooker, en net zo technisch en aanvallend is als pool. Het toernooi dat Van Lierop won, werd in Delft gehouden en gold als kwalificatieronde en als opwarmer voor de eerste NK dat in november dit jaar gespeeld gaat worden.

Omscholen

Deze vorm is vooral in het Oosten erg groot waardoor er hogere prijzengelden te winnen vallen. Veel biljarters, waaronder dus Van Lierop, laten zich daarom omscholen. Dit evenement was dan ook de uitgelezen kans voor zowel snooker- als poolspelers om hun Chinese 8-ballskills te testen.

Dat was in het begin nog wat onwennig omdat er nog geen officiële tafels waren en nog maar weinig spelers ervaring hadden met het spel. Jur Kous, Rienus Gennissen en Jan Rempe zien we ook terug op het NK. Zij plaatsten zich in Delft ook voor het NK.