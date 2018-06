Bowlingcentrum Veghel moet weg van de gemeente: 'Dit voelt als een begrafenis'

VEGHEL - Nog één keer spelen ze zondag een clubfinale, maar daarna is het definitief over en uit voor de Veghelse bowlingvereniging. En dat is niet omdat de leden er geen zin meer in hebben. Het einde van de club heeft alles te maken met het verdwijnen van het bowlingcentrum. Na 43 jaar moet het centrum weg omdat het niet meer past in het nieuwe bestemmingsplan.

"Dit voelt als een begrafenis," zegt Christian Kweens. Zijn ouders namen 13 jaar geleden het Veghelse bowlingcentrum over. Christian liet er als achtjarige voor het eerst een bal rollen. Hij bleek een talent en won verschillende nationale titels. In de bowlingwereld leerde hij ook zijn vriendin kennen. "Voor mijn moeder en mij was het bowlingcentrum ons kindje omdat we zelf al heel lang bowlen. Vandaag is het kindje helaas overleden."





Volgens Christian is het jammer dat het centrum in Veghel verdwijnt, juist nu de belangstelling voor het bowlen weer toeneemt. De familie was graag op een andere plaats in de gemeente doorgegaan. Maar financieel is dat niet haalbaar. "Je hebt het al gauw over een investering van een miljoen."

'Verwacht dat gemeente met optie zou komen'

Dat er vanuit de gemeente geen handreiking gekomen is vindt hij teleurstellend. "Omdat we hier weg moeten van de gemeente hadden we wel verwacht dat die met een optie zou komen om het bowlingcentrum ergens anders voort te zetten."

De bowlingvereniging hoort met 140 leden tot de grootste in Nederland. Na zondag stoppen de meesten ermee, verwacht Boudewijn van Kessel. Hijzelf is al 35 jaar lid en gaat door in Boekel waar nog wel een bowlingcentrum is. "Maar er zijn leden voor wie het vervoer naar een andere plaats een probleem wordt, dus die houden er noodgedwongen mee op." Hij vindt het heel jammer dat de vereniging ophoudt.

'Gezellige vereniging'

"Ik vind het ontzettend vervelend dat ik veel mensen niet meer zal zien. Het was een hele gezellige vereniging, mensen kenden elkaar heel goed en dat houdt nu ineens op. Ik denk dat het voor een gemeente als Meierijstad een groot gemis zal zijn."

In het nieuwe bestemmingsplan van Veghel komt op de huidige plaats van het bowlingcentrum een parkje. Voor het bowlingcentrum wacht na de zomer de slopershamer. Maar eerst komt er eind deze maand nog een veiling van een deel van de inventaris.