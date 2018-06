1 Ander Festival: swingen, knutselen en relaxen in de zon [FOTO'S]

SCHIJNDEL - Lekker dansen onder de zon en languit genieten in het gras met een biertje in de hand. Dat is het 1 Ander Festival in Schijndel, een van de kleurrijkste festivals van Brabant. De 25e editie dit weekend werd druk bezocht, door jong en oud. "Het is heerlijk ongedwongen hier, genoeg te zien en te doen."

Artiesten uit alle windstreken traden op bij de diverse podia. Vieux Farka Touré uit het Afrikaanse Mali, de opzwepende Nadara Gypsie Wedding Band uit Roemenië en feestmuziek van de Belgische Los Callejeros. Er werd volop gedanst.

Onze fotografe was ook bij het 1 Ander Festival en schoot sfeervolle plaatjes. De fotoserie is hier te bekijken.









Op de feelgood market konden bezoekers een kleurrijke outfit, hippe zonnebril of exotische oorbellen scoren. Allemaal fair trade. Verder was er straattheater, veel foodtrucks, poppenthearter en konden kinderen knutselen en in enorme strandballen over het water dansen.

Opvallend veel jonge gezinnen waren er, compleet met picknickkleed, maar ook senioren genoten zichbaar van het multiculturele evenement. "Het is enig dit", zegt een dame die met haar vriendinnen aan een houten tafel zit. "We wonen hier om de hoek en zijn hier voor het eerst. Wat een gezellige sfeer!"