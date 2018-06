Man overleden na schietpartij in Oss

De politie doet onderzoek in de omgeving van de schietpartij.

In Oss is vannacht een persoon overleden na een schietpartij.

OSS - In Oss is in de nacht van zondag op maandag een man overleden bij een schietpartij. Dat gebeurde bij een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat.

Naast politie en ambulance kwam er ook een traumahelikopter af op de melding. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren maar dat heeft niet meer geholpen. Dat gebeurde op een grasveld. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie denkt te weten wie het slachtoffer is, maar zijn identiteit moet nog officieel vastgesteld worden.



Onderzoek

Rondom de Hoogheuvelstraat is de omgeving afgezet. Een forensisch team doet onderzoek op de plek van de schietpartij. De polite gaat ook nog buurtonderzoek doen.



Er is niemand aangehouden.