Woning overvallen in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In de Vioolstraat in Etten-Leur is zondagnacht een woning overvallen. Dat gebeurde iets na drie uur.

Er kwam een ambulance ter plaatse, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of de dader of daders iets hebben buitgemaakt. De politie doet onderzoek in het huis en in de buurt om erachter te komen wat er zich heeft afgespeeld.