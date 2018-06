Aftrap verbreding A2 en A58: 'Over een paar jaar loopt het weer vast'

EINDHOVEN - Minister Van Nieuwenhuizen geeft maandag de aftrap voor de verbreding van de snelwegen A2 en A58. De stukken snelweg tussen Deil en Vught en tussen Breda en Tilburg moeten worden aangepakt, omdat de files op deze stukken weg hoog scoren in de nationale file top tien.

In december werd bekend dat het kabinet en de provincie samen in totaal 550 miljoen euro willen uittrekken om de snelwegen aan te pakken. Zo moet de A58 tussen Breda en Tilburg in z'n geheel naar twee keer drie rijbanen en komt er een onderzoek naar de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught.

Ruud Hornman is verkeersdeskundige en verbonden aan opleidingsinstituut NHTV in Breda. Hij is blij met het feit dat de A2 en A58 aangepakt gaan worden, maar een echte oplossing voor de problemen is het volgens hem niet.

“Het is een heuglijke dag. Ontzettend fijn dat deze wegen verbreed gaan worden”, aldus Hornman. “Maar we moeten ons maar neerleggen bij het idee dat we het fileprobleem ooit gaan oplossen. Zolang de economie blijft draaien als dat-ie nu doet, zijn verbredingen voor even leuk, maar daarna loopt alles toch weer vast.”

'Problemen nog niet opgelost'

Hornman vindt de plannen die de provincie en het kabinet hebben voor de A2 opvallend. “De A2 is nog maar vijf jaar geleden op de schop geweest. Opmerkelijk dat er dan nu weer zo’n grote ingreep gepland wordt. En dat terwijl de A2 een stuk naar het noorden, nog steeds een grote ellende is.”

En ook over de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg heeft Hornman zijn bedenkingen. “Dit stuk weg is in een vorig plan juist buiten schot gebleven. Die fout lijkt nu dus hersteld te worden. Maar we moeten niet denken dat de problemen op dat stuk volgend jaar opgelost zijn. Want het startschot geven betekent dat het nog een jaar of vijf minstens duurt voordat de resultaten te zien zijn.”

