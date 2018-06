Dertig vaten met drugsafval gevonden in natuurgebied in Veldhoven

Bij de Vlasroot in Veldhoven zijn dertig vaten aangetroffen (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

VELDHOVEN - In het wandelgebied van visvijver de Vlasroot in Veldhoven zijn maandagochtend zo'n dertig vaten met drugsafval gevonden. Het gebied is afgesloten.

De hulpdiensten zijn aanwezig. De politie is begonnen met het opruimen van de vaten. Dat gaat nog wel even duren.

Een maand geleden werd er aan de overkant van het gebied ook al drugsafval gedumpt.