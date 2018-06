Vermiste man uit Valkenswaard dood gevonden in Veldhoven

Politieonderzoek in volle gang (Foto: Stan Hamacher)

VELDHOVEN - De 65-jarige man uit Valkenswaard die sinds donderdag vermist was, is maandagochtend dood gevonden bij camping 't Witven in Veldhoven. Dit meldt de politie op Facebook. Ze gaat niet uit van een misdrijf.

De man vertrok donderdag aan de Ch. Ruijs de Beerenbrouckstraat op een zwarte fiets. De politie en zijn familie maakten zich ernstig zorgen de laatste dagen.

LEES OOK: Man (65) vermist in Valkenswaard

De politie is aanwezig om onderzoek te doen. Het strandbad is voorlopig afgesloten.