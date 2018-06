King of Kickboxing Rico Verhoeven bouwt rustig verder aan imponerende recordreeks

EINDHOVEN - Met de zege op de Kroaat Mladen Brestovac toonde kickbokser Rico Verhoeven zich afgelopen zaterdag opnieuw oppermachtig. Hoogste tijd voor een blik op de groeiende lijst met records van de 29-jarige grootmacht uit Halsteren.

Zevende succesvolle titelverdediging

Verhoeven slaagde er tegen Brestovac in voor de zevende keer op rij zijn Glory-wereldtitel te verdedigen. Eerder deed de King of Kickboxing dat tegen Jamal Ben Saddik (2017), Anderson Silva (2016), Mladen Brestovac (2016), Benjamin Adegbuyi (twee keer in 2015) en Errol Zimmerman (2015). Niemand anders in de historie van het Glory-kickboksen heeft zoveel titelprolongaties op zijn naam staan.

1.444 dagen regerend wereldkampioen

Verhoeven kroonde zich op 21 juni 2014 voor het eerst tot Glory-wereldkampioen door in Los Angeles de Roemeen Daniel Ghita te verslaan. Sindsdien is de Brabander al 1.444 dagen onafgebroken titelhouder bij de zwaargewichten van Glory, de langste reeks ooit.

Langste reeks overwinningen

Door te winnen van Brestovac behaalde Verhoeven zijn zestiende opeenvolgende overwinning onder de vlag van Glory, de langste zegereeks van alle kickboksers sinds de start van de Glory-evenementen zes jaar geleden. Op 31 december 2012 leed Verhoeven voor het laatst een nederlaag, tegen landgenoot Semmy Schilt. Verhoeven's totaalrapport bij de zwaargewichten van Glory behelst nu zeventien zeges en één nederlaag, met zes knockouts.

Meeste zeges

Met die zeventien zeges snoepte Verhoeven een record af van zijn landgenoot Robin van Roosmalen. De Bosschenaar, uitkomend in het vedergewicht, was lange tijd degene met de meeste zeges op zijn naam in de historie van organisator Glory, gerekend over alle zes gewichtsklassen. Van Roosmalen won sinds 2012 zestien van zijn negentien partijen.