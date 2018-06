Groot feest bij Kindcentrum de Kiezel, de school bestaat honderd jaar

BEST - Honderd jaar geleden was het nog een jongensschool, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een grote school met honderden leerlingen. Bij Kindcentrum de Kiezel of De Bernardusschool, zoals de school tot twee jaar geleden heette, wordt het jubileum groots gevierd. Maandagochtend werd de feestweek van de school in Best geopend.

In 1918 werd de school opgericht en daarom mochten de leerlingen maandag in klederdracht naar school komen. Klompen, linnen jurken en Ciske de Rat kostuums, het kwam allemaal voorbij. Een groot deel van de kinderen had een speciale outfit uit de kast getrokken. "Ik zag op de kalender dat we vandaag in klederdracht mochten komen, dus toen zijn we oma gebeld om kleren uit te zoeken", vertelt Lenne uit groep 8.

De hele week worden er activiteiten georganiseerd. Maandag, dinsdag en woensdag spelen klassen om de beurt Oud-Hollandse spellen, donderdag is er een schoolreisje naar een speelpark net over de grens in Duitsland en vrijdag is er een groot Open Podium. "Alle klassen hebben een liedje, een versje of een dansje voorbereid en dat gaan we dan aan elkaar laten", vertelt Ninthe die meehelpt bij de spelletjes.

Vroeger

Niet alleen de kinderen van nu waren aanwezig. Ook mensen die mensen die meer dan vijftig jaar geleden op school zaten, zoals Albert Mikkers, kwamen kijken. 55 jaar geleden zat hij op De Bernardusschool, toen nog een school voor alleen jongens. Twee jaar geleden was er een reünie met een groot deel van klas 5A. "Het was hartstikke leuk om elkaar weer eens te zien", vertelt Mikkers. Hij geniet ook zichtbaar van de tentoonstelling die in de school is opgesteld.

"Om de leerlingen een goed beeld te geven hoe het er in 1918 aan toe ging hebben we uitstapjes georganiseerd", licht directrice Marjolein van Lieshout, zelf ook helemaal verkleed, toe. Dat een school in deze tijd honderd jaar bestaat is zeldzaam. "Zeker met alle fusies, opheffingen en samenvoegingen is het heel speciaal. Daarom vonden we dat het een uniek moment was, dat we uitgebreid moeten vieren."