Ruim veertig aanhoudingen op Intents Festival, maar evenement is 'rustig verlopen'

OISTERWIJK - De politie heeft 45 mensen aangehouden tijdens het Intents Festival in Oisterwijk dat van vrijdag tot en met zondag plaatsvond. Toch is het evenement volgens de politie 'rustig verlopen'. "Er waren geen grote incidenten."

Onder de arrestaties viel de aanhouding van een 17-jarige festivalbezoeker op. Die had harddrugs bij zich. Verder werd een 19-jarige man uit Liempde gearresteerd vanwege handel in harddrugs. Hij had 67 xtc-pillen en cocaïne bij zich. Hij kreeg een dagvaarding.

Rechter

De meeste aangehouden festivalbezoekers kregen een geldboete. Die konden ze meteen betalen, anders krijgen ze een acceptgiro thuis.

Drie moeten voor de rechter verschijnen en drie anderen kregen een taakstraf.

Geluidsoverlast

Tijdens eerdere edities van Intents Festival werd er veel geklaagd over geluidsoverlast, maar dat viel dit jaar mee.

