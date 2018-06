Omgekomen piloot Hans van der Linden (62) vrijdag herdacht in hangar Aerolin

BOSSCHENHOOFD - Piloot Hans van der Linden (62), die donderdag met zijn reclamevliegtuig neerstortte en daarbij om het leven kwam in Bosschenhoofd, wordt vrijdag herdacht in de hangar van Aerolin op vliegveld Midden Zeeland. Het afscheid vindt in besloten kring plaats. Dat is maandag te lezen in een rouwadvertentie in de PZC.

Van der Linden steeg donderdagochtend op van Breda International Airport voor een reclamevlucht boven Almere.  Door nog onbekende oorzaak raakte het vliegtuig in een duikvlucht en stortte neer naast de snelweg A58. Het vliegtuig dat veel brandstof bij zich had vloog vervolgens in brand.

Oorzaak onderzocht

De ervaren piloot uit Goes vloog voor CNE-Air Luchtreclame. Eigenaar Chris Neidt van dat bedrijf zag het ongeluk gebeuren. Hij denkt dat er iets mis was met het motorvermogen of met Hans zelf. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Hans van der Linden richtte dertig jaar geleden Aerolin op. Het bedrijf verzorgt luchtvaartfotografie, vliegopleidingen en rondvluchten vanaf vliegveld Midden Zeeland. De herinneringsbijeenkomst wordt vrijdag vanaf 16:00 uur gehouden in de hangar van het bedrijf aan de Calandweg in Arnemuiden.

