Opnieuw een poes beschoten met luchtbuks, wie is de schutter?

BUDEL-SCHOOT - In Budel-Schoot loopt een onbekende schutter rond die het voorzien heeft op katten. De dader heeft vorige week woensdag met een luchtbuks een poes verwond. Het is de tweede kat in korte tijd die het doelwit is.

De politie neemt de dierenmishandeling hoog op en doet een oproep via Facebook aan getuigen om zich te melden. Het schietincident vond plaats in de buurt van de Sint Lambertusstraat tussen drie en zes uur.

Een aantal weken geleden is in dezelfde omgeving ook al een poes doodgeschoten.