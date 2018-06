Man valt vrouw aan met een mes, maar vlucht wanneer ze gilt

TILBURG - Een vrouw uit Tilburg is zondagmiddag aangevallen door een onbekende man met een mes. Dit gebeurde rond halfvijf op het Slingepad in Tilburg, waar ze aan het wandelen was.

Het slachtoffer zag dat de man achter haar zijn fiets in de berm gooide en op haar afkwam. Hij pakte haar vast en duwde haar met kracht op de grond.

Ze dacht dat de man uit was op haar schoudertas.

Gillen

Vervolgens maakte de man stekende bewegingen met zijn mes. De vrouw begon daarop hard te gillen. Kennelijk schrok de man hiervan. Hij sloeg op de vlucht.

Volgens de politie is de vrouw 'hevig geschrokken'. Ze is door een buurtbewoner opgevangen. Ze is niet gewond en er is niets van haar gestolen. De politie heeft nog naar de man gezocht, maar hem niet gevonden.

Signalement

Het zou gaan om een blanke man met een donkere baard. Hij droeg een zwart T-shirt, een zwarte broek en een zwart petje. Hij wordt 30 tot 35 jaar oud geschat, is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang, gespierd en droeg een zwarte zonnebril.