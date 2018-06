'120.000 mensen hebben we nodig', Dutch Technology Week trapt af met zoektocht naar personeel

EINDHOVEN - Bij de opening van de Dutch Technology Week (DTW) in Eindhoven was de boodschap maandagochtend glashelder: "120.000 mensen hebben we nodig." De sfeer is optimistisch; het gaat immers goed in de Brabantse hightech industrie. Maar de grootste uitdaging is nu om een flinke hoeveelheid personeel te vinden.

"De Dutch Technology Week is voor mij het feest van de techniek", zegt Hans de Jong van Philips Nederland maandag opgetogen. De DTW moet de hightech sector in het zonnetje zetten en versterken. Aan het begin van de week lijkt de zoektocht naar personeel het grootste probleem voor de toekomst.

"Ik wil het zelf een uitdaging noemen. Ik spreek liever niet over een probleem", voegt Frits van Hout van hightechbedrijf ASML daar aan toe.









Verkeerd beeld van techniek

"Mensen hebben nog steeds een beetje een verkeerd beeld van technologie", vertelt Van Hout. "Oude fabrieken en vies. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Het is allemaal supermodern en brandschoon en je doet mee in de wereld."

Het komt misschien door dit vertekende beeld dat er nog te weinig mensen voor techniek kiezen. De Dutch Technology Week (DTW) moet daar verandering in brengen. "Techniek is echt het fundament onder een houdbare samenleving", zegt Hans de Jong.









'We moeten ze inspireren en pakken'

Volgens Frits van Hout zijn er de komende decennia zo'n tienduizend mensen per jaar nodig. "120.000 mensen hebben we nodig de komende twaalf jaar. Nou dat betekent dat we meer mensen moeten opleiden."

"We hebben dus heel veel mensen nodig om het voor elkaar te krijgen", vult Philips-topman Hans de Jong aan. "We moeten ze jong inspireren. We moeten ze pakken als ze aan het eind van hun studiekeuze staan."

'We gaan hier oplossingen voor vinden'

Al met al is de sfeer goed aan het begin van DTW 2018. Want het gaat goed in de hightechsector. Toch ligt er aan de andere kant dus die enorme uitdaging. "Ik denk dat dat kan. Als we zorgen dat iedereen snapt hoe belangrijk het is. Het lijkt me sterk als we dat niet voor elkaar krijgen", vertelt Frits van Hout.

"We hebben al eerder uitdagingen gehad in Nederland", vult Hans de Jong aan. "We staan in tal van lijstjes bovenaan, van productiviteit en gelukkigste mensen ter wereld. We gaan hier ook weer oplossingen voor vinden. Daar ben ik volledig van overtuigd."

De zevende editie van Dutch Technology Week duurt tot en met aankomende zaterdag.