Vrouw (45) mishandeld tijdens verkeersruzie, Tilburger (29) opgepakt

TILBURG - Een 29-jarige Tilburger is aangehouden, omdat hij vorige week in de Pagestraat in Tilburg een 45-jarige vrouw zou hebben mishandeld. Dat gebeurde tijdens een ruzie in het verkeer.

Het slachtoffer reed vorige week donderdag in haar auto een fietser voorbij. Ze kreeg de indruk dat de man bijna van zijn fiets viel. De vrouw stopte en vroeg aan de fietser of alles in orde was.

Geweld

Daarop begon de man het slachtoffer te schoppen en te slaan. De vrouw moest naar de dokter om zich aan haar verwondingen te laten behandelen. De dader ging ervandoor.

De politie begon meteen een onderzoek. Afgelopen zaterdag werd de verdachte opgepakt. Hij is voor verhoor in de cel gezet.