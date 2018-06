FC Eindhoven beloont Ruud Swinkels met nieuw contract, maar doelman krijgt nóg mooier nieuws

EINDHOVEN - Ruud Swinkels heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij FC Eindhoven. De doelman staat nu tot 2020 onder de lat bij de nummer twaalf van het voorbije Jupiler League-seizoen. Toch maakte ander nieuws de 31-jarige keeper nog blijer.

Swinkels bracht maandagmiddag ook een positief bericht naar buiten over zijn zoontje, bij wie eind vorig jaar lymfeklierkanker werd geconstateerd. Na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis met diverse intensieve behandelingen is zijn zoontje nu kankervrij verklaard door de artsen.



Beste nieuws

"Aanvankelijk gingen we van het slechtste scenario uit, maar sinds een maand is hij schoon", reageert Swinkels via de kanalen van FC Eindhoven. "Het is niet zeker dat het zo blijft, want het kan binnen vijf jaar terugkomen. Er is dus veel gecontroleerd moeten worden. Maar dit was het beste nieuws dat we als gezin konden krijgen."





Klaar voor zevende seizoen

Swinkels speelde tot nu toe al zes seizoenen bij FC Eindhoven, verdeeld over twee perioden. In 2009 kwam de Brabantse doelman over van vv UNA en speelde hij drie jaar aan de Aalsterweg, waarna hij naar de grote buurman PSV verhuisde. Na periodes bij Cambuur, Willem II en het Belgische Witgoor Sport keerde hij in 2015 terug bij FC Eindhoven.

Swinkels hoefde niet lang na te denken over het aanbod van FC Eindhoven: "Ik ben vertrouwd met de club, het blijft een mooie club en daar maak ik graag de komende jaren nog deel van uit."

Opbouwen

Dat er op dit moment voor komend seizoen nog veel werk moet worden verricht om de selectie op peil te brengen, heeft Swinkels niet aan het twijfelen gebracht. "Er zijn veel spelers weggegaan en er zal veel moeten worden opgebouwd. Toen ik hier voor het eerst kwam in 2009 was het zelfs nog erger: toen was de club op sterven na dood. Maar toch hebben we de jaren daarna iets moois gerealiseerd. Dat wil ik gewoon weer opnieuw voor elkaar krijgen met de club."