Moeder sluit per ongeluk baby op in hete auto, brandweer slaat ruit in

TILBURG - Een jonge moeder kreeg maandagmiddag de schrik van haar leven in Tilburg. Ze had haar auto geparkeerd in de Hazelaarstraat en sloot per ongeluk haar baby op in de auto. Hulpdiensten hebben het kindje bevrijd.

De vrouw zette de auto in een parkeervak en gooide de deur dicht. Ze vergat daarbij haar sleutels uit de auto te halen. Het voertuig zat volledig op slot terwijl haar kindje nog in het autostoeltje zat.

Ambulance

De moeder bedacht zich geen moment en belde 112 om de baby uit de steeds heter wordende auto te bevrijden. Hulpdiensten waaronder de brandweer, een ambulance en de politie rukten massaal uit.

De brandweer heeft voorzichtig een zijraam ingeslagen, zodat de autodeur van binnenuit geopend kon worden. De baby is door ambulancepersoneel nagekeken. Moeder en kind kwamen met de schrik vrij en konden al snel weer worden herenigd.