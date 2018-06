Herindeling gemeente Haaren nadert hamerslag , vier dorpen komen onder andere vleugels

HAAREN - De dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt krijgen dinsdagavond te horen onder welke gemeente ze gaan vallen. Dan hakt het college van B&W de knoop door over de vraag hoe de gemeente Haaren zichzelf opsplitst. Iedere dorpsbewoner heeft vooraf zijn zegje mogen doen. De herindeling moet in het jaar 2021 afgerond zijn.

Het opheffen van de gemeente Haaren leidt niet tot roerige, emotionele taferelen. Sterker, de inwoners hebben zelf aangegeven dat opsplitsen de beste optie is. Dat gebeurde tijdens een burgerpeiling in oktober 2017 waarna de gemeenteraad deze keuze overnam.

Om te zorgen dat de herindeling naar ieders wens gebeurt, zijn de dorpsbewoners gevraagd bij welke gemeente ze willen horen. Dat konden de inwoners van de gemeente Haaren online kenbaar maken. Verder was in ieder dorp een 'gespreksronde' waar dorpsbewoners ook hun voorkeur konden uitspreken.

Dorpsrand

De gemeente Haaren zegt dat het maatwerk wil leveren. Er volgen dus hooguit kleine verschuivingen aan de dorpsrand. Het doorsnijden van percelen of straten is niet aan de orde. Anders zou het gemeentelijk onderhoud van wegen, het vegen van sloten of maaien van bermen in de toekomst te omslachtig worden.

Esch

Voor ieder dorp lag de keuze wel zo'n beetje vast, met uitzondering van Esch. Daar dreigden de stemmen te staken en was een tweede gespreksronde nodig. "De voorkeur om onder de vleugels van de gemeente Vught of Boxtel te komen, lag ongeveer gelijk. We willen een dorp niet in tweeën scheuren, maar als één geheel bij een andere gemeente onderbrengen", zegt een medewerkster van de gemeente Haaren.

Na die tweede gespreksronde lijkt Boxtel toch de slag te winnen. Als het gemeentebestuur van Haaren inderdaad de keuze van haar inwoners respecteert, dan is de herindeling duidelijk:

Biezenmortel komt bij Tilburg

Esch gaat naar Boxtel

Haaren sluit aan bij Oisterwijk

Helvoirt gaat samen met Vught

Nadat het college van B&W haar besluit over de herindeling openbaar heeft gemaakt, gaat het ter beoordeling naar de gemeenteraad. Die geeft op 28 juni waarschijnlijk de laatste klap op het einde van de gemeente Haaren.