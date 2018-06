Massale vissterfte in vijver Grave: 'Sommigen zijn wel een meter groot'

GRAVE - De gemeente Grave is met een grote pomp het water in de vijver aan Anna van Burenweg aan het verversen. Eerder op de dag zijn er tientallen dode vissen uit het water gehaald. Sommigen waren volgens een voorbijganger wel 'een meter groot'. Hoe deze massale vissterfte kon gebeuren wordt nog onderzocht.

Gemeentewoordvoerder Henk Ruis vertelt dat er enorm veel kroos op het water drijft. "Omwonenden is ook opgevallen dat de fontein in de vijver al even niet meer spuit. Of de enorme hoeveelheid kroos de oorzaak van de sterfte is en waarom de fontein niet meer werkt wordt nu bekeken."

Zuurstof

Op dit moment heeft de gemeente een flinke waterpomp aan de waterkant gezet die het water opzuigt en weer terugspuit. er komt dan meer zuurstof in het water. Op die manier hoopt de gemeente de schade voor de vissen te beperken.

"Dinsdagmorgen komt er een maaiboot die al het kroos bij elkaar verzameld zodat het opgeruimd kan worden. Voor zover ik weet is dit nooit eerder voorgekomen in deze vijver", laat Ruis nog weten.